UNIFAL-MG é aprovada em Edital com recursos para ampliação do Centro de Microscopia e Microanálise; iniciativa garante quase R$ 5 milhões de investimentos em equipamentos que se aplicam nas áreas de Nanomedicina, Engenharia de Materiais, Microbiologia e outras

UNIFAL-MG obteve recursos da ordem de R$ 5 milhões para conclusão do Centro de Microscopia e Microanálise (Cemic).

Em meio a um cenário de cortes nos orçamentos das universidades federais, a iniciativa de um grupo de pesquisadores da UNIFAL-MG obteve recursos da ordem de R$ 5 milhões para conclusão do Centro de Microscopia e Microanálise (Cemic), instalado no prédio no Centro de Biologia Experimental (Cebioex) da Unidade Santa Clara. O recurso, disponibilizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vai ser utilizado para aquisição de novos equipamentos para complementar a estrutura do laboratório.

O Cemic é uma estrutura de caráter multiusuário de suporte à pesquisa da UNIFAL-MG nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências Biológicas. “É um sonho antigo de muitos pesquisadores da UNIFAL-MG e que agora vai se tornar realidade”, afirmou o pesquisador Eduardo Costa de Figueiredo, docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e coordenador da iniciativa. De acordo com ele, o centro vai proporcionar o aumento da produção científica e tecnológica da UNIFAL-MG em quantidade e qualidade e, consequentemente, contribuir para qualificação e avaliação dos programas de pós-graduação.

Atualmente, o parque de equipamentos do Cemic conta com microscópio confocal de varredura a laser, microscópio de força atômica e citômetro de fluxo. Com o investimento obtido pela aprovação no edital do Infraestrutura de Pesquisa em Áreas Prioritárias (Proinfra 2021), serão adquiridos microscópio eletrônico de varredura (MEV), sistema de análise por rastreamento de partícula e do sistema multifuncional integrado para imagens ópticas in vivo e in vitro.

Para a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Profa. Vanessa Bergamin Boralli Marques, a estruturação do Cemic amplia o atendimento das demandas de análises microscópicas e microanálises provenientes das atividades dos programas de iniciação científica e tecnológicas, pós-graduação e de extensão universitária. “A capacidade analítica pode ser ampliada ainda mais com novos equipamentos ao passar do tempo, atualizando e ampliando o parque de equipamentos da universidade”, destacou.

Além da importância institucional, o Cemic deve gerar benefícios para a sociedade. Segundo o coordenador do projeto aprovado, não há estrutura semelhante ao Cemic no sul de Minas e as demandas de órgãos públicos e privados são direcionadas para as capitais. “Com o Cemic, estas demandas podem ser atendidas mais rapidamente e sem a necessidade de grandes deslocamentos. Trata-se de uma estrutura multiusuária, que pode e deve ser utilizada por outras instituições. Os interessados deverão custear somente os consumíveis de cada equipamento e taxas de manutenção”, explicou o prof. Eduardo Figueiredo.

Algumas das aplicações imediatas para o equipamento são nas áreas de Ciências Odontológicas, para a caracterização de materiais utilizados em processos de restauração em tratamento dentário; de Nanomedicina, para caracterização de nanomateriais a serem aplicados em sistemas micro e nanoencapsulados, para aplicação cosmética, e na liberação controlada e direcionada de fármacos, em diagnóstico por imagem; de Microbiologia, no estudo das lesões características de micoses, como a paracoccidioidomicose, doença endêmica grave no Brasil; de Engenharia de Materiais, para a caracterização de materiais metálicos, cerâmicos, superfície de vitrocerâmicas nanoestruturadas, poliméricos e compósitos; no tratamento de doenças parasitárias, como leishmaniose, esquistossomose, malária, toxoplasmose e doença de Chagas; na avaliação microscópica da evolução da lesão do nervo ciático, bem como o efeito de diferentes estratégias de tratamento, em um modelo de dor neuropática em camundongos; e no estudo da interação de parasitas senso latu (vírus, bactérias, protozoários, fungos e helmintos) com os hospedeiros, focando em aspectos da entrada ativa ou passiva em células, assim como em mecanismos de evasão.

Os equipamentos multiusuários e o laboratório já estão cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI. A plataforma permite aos pesquisadores e instituições a busca por laboratórios e equipamentos de instituições que compõem a infraestrutura da pesquisa científica brasileira. “Desta forma os equipamentos obrigatoriamente têm que ser cadastrados, facilitando o acesso aos pesquisadores brasileiros e otimizando o uso”, reforça Vanessa Marques. As regras de utilização e agendamento estão disponíveis na página do Cemic, em: https://pnipe.mctic.gov.br/laboratory/8590

União para fortalecimento da pesquisa científica

A proposta submetida ao edital Proinfra 2021 para obtenção do recurso contou com a participação de 43 pesquisadores e pesquisadoras, dos quais 21 são bolsistas produtividade. Conforme o professor Eduardo Figueiredo, a iniciativa é a mais abrangente na UNIFAL-MG. “Está claro que a formação de equipes maiores e mais qualificadas é o caminho para o sucesso”, afirmou.

A professora Vanessa Marques concorda com a reflexão do coordenador do projeto aprovado, pois a iniciativa dos professores de várias áreas da UNIFAL-MG na articulação de uma única proposta institucional mostrou o poder da união dos pesquisadores em torno de objetivos comuns.

O limite do edital era de R$ 5 milhões e o projeto foi aprovado com R$ 4.999.596,35. Para o coordenador do projeto aprovado, editais como o Proinfra, da Finep, são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, porém, ainda insuficientes mediante a demanda nacional. “São poucos os editais que financiam instrumentação de grande porte e construção predial para pesquisa. Não é possível concorrer cientificamente com países desenvolvidos, se não há estrutura adequada para tal. O Brasil tem pesquisadores muito bem qualificados, mas há muita dificuldade em sustentar pesquisas na fronteira do conhecimento, por falta de acesso a equipamentos sofisticados”, concluiu.

