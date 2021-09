Programa de hortas comunitárias avança em Varginha e vira fonte de renda familiar

Segundo a prefeitura, o Programa de Hortas Comunitárias – PROHORTA – está chamando a atenção da população, que já consegue produzir e ter renda financeira.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O Programa de Hortas Comunitárias – PROHORTA – de Varginha, segundo a assessoria da administração municipal, está chamando a atenção da população. No primeiro semestre, a Secretaria Municipal de Agricultura – SEAGRI – divulgou a ação e partir daí, conforme a prefeitura, o interesse tem sido notório. Até agora, três hortas estão com plantio avançado,sendo uma no Bairro Santa Terezinha e as outras no Canaã (nas proximidades do Conselho Comunitário e da policlínica).

Em setembro, de acordo com a prefeitura, irá começar o plantio em outras cinco áreas: no Centenário II; Ribeirão Santana; Rio Verde II e no Santana. Os terrenos receberão a manutenção e preparo com maquinário de aração e gradeação da Seagri.

O secretário municipal da Agricultura, Marcos Batista explica que a partir de uma manifestação de interesse individual, comunitário ou de empreendedorismo, o PRÓHORTA faz a análise baseada em pareceres de técnicos da Emater e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (SEMEA) e de Desenvolvimento Social (SEHAD). Os técnicos visitam o terreno e não havendo impedimento aprovam o desenvolvimento da horta. “Cabe à SEAGRI acompanhar a implantação e à Emater a orientação quanto ao plantio” diz Marcos Batista.

A destinação dos produtos é uma decisão exclusiva do produtor. “A prefeitura apoia a produção, que pode ser comercializada, se tornando assim uma fonte de renda para as famílias. Para nossa surpresa, o interesse e aceitação tem sido além do esperado” declara o prefeito de Varginha, Vérdi Melo. Mais de 30 solicitações para hortas aguardam análise e aceitação.

Varginha segue na continuidade ao pleno desenvolvimento de projetos da Agricultura Urbana e Periurbana – AUP, sendo que a partir da Lei 6.531/2018 criou o PROHORTA.

*Com informações: Ascom Prefeitura de Varginha