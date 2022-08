Profissionais de empresa colombiana visitam alunos de Administração-Comércio Exterior

Profissionais falaram um pouco sobre a relação comercial da Colômbia.

Foto: Grupo Unis

Profissionais da empresa colombiana Cuatro Vientos Café, por intermédio do aluno Matheus Teodoro Lopes, conversaram com alunos do 3º ao 6º período do curso de Administração-Comércio Exterior do Centro Universitário do Sul de Minas.

Na ocasião, os profissionais falaram um pouco sobre a relação comercial da Colômbia, exportações e importações do país, conversaram sobre produção, colheita, torra e todos os processos até chegar ao consumidor final.

Yonatan González e David Lazo, vieram também a Varginha e região para acompanhar a safra cafeeira do Brasil, realizaram levantamentos referentes à produção e exportação de café, conheceram nossos processos de cultivo até a exportação, os maquinários utilizados, além de fazerem novos contatos e parcerias com produtores, armazéns e prestadores de serviços.

Fonte: Grupo Unis