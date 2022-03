Presidente do Sistema FAEMG visita instalações do Centro de Excelência em Cafeicultura, em Varginha; obras estão 70% concluídas

Durante a visita, Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos, reforçou a necessidade de agregar valor à toda a cadeia do café com o Centro.

O presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos, Antônio de Salvo, esteve em Varginha para visitar as obras do Centro de Excelência em Cafeicultura. O empreendimento, com quase 70% da obra concluída, foi apresentado a representantes do poder público municipal e do agronegócio regional.

Durante a visita, Salvo reforçou a necessidade de agregar valor à toda a cadeia do café. Gestores de diversas áreas do Sistema FAEMG apresentaram os projetos previstos para informática e para a capacitação dos alunos. Eles terão acesso ao que existe de mais avançado, para serem formados como profissionais de destaque e aptos a contribuir decisivamente para o desenvolvimento da cadeia cafeeira.

“Este é um empreendimento da iniciativa privada, do produtor. Precisamos transformar esta cafeicultura, para deixá-la tamanho que ela realmente é. Temos um espaço pavimentado feito para continuar avançando. Vamos entregar as obras o mais breve possível.” – Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAEMG

“A ideia é sair só do ambiente da academia para ter uma interface com o produtor, para responder o que o cafeicultor quer e precisa.” – Christiano Nascif, superintendente do SENAR Minas

“Foi um passo muito certo escolher Varginha. O produtor é a parte mais importante da cadeia. Temos a prefeitura, o porto seco, a região toda é propícia para este desenvolvimento.” – Arnaldo Bottrel Reis, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha e da Comissão Técnica do Café do Sistema FAEMG

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, também esteve no encontro.

Fonte e foto: Sistema FAEMG