Prefeituras de Varginha e Angra dos Reis (RJ) se reúnem com empresários visando possível reativação de linha férrea

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Prefeituras de Varginha e Angra dos Reis (RJ) se reuniram nesta terça-feira (8), com empresários voltado aos ramos de café, transporte e logística. Além de empresários e investidores, o encontro contou com prefeito de Varginha, Vérdi Melo; o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão; o presidente do Porto Seco Sul de Minas, Cléber Marques; o secretário de Governo de Varginha, Honorinho Ottoni e diretores do Porto de Angra dos Reis.

Conforme a assessoria da prefeitura de Varginha, o objetivo da reunião foi tratar sobre uma possível reativação da ferrovia que liga a cidade e Angra dos Reis. A ideia principal, segundo as duas administrações municipais, é aquecer a economia – não somente das duas cidades – mas também dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

“Acreditamos que a médio prazo teremos resultados positivos” – disse Vérdi, que colocou o secretário de Governo, Honorinho Ottoni à disposição para acompanhar de perto as negociações. Ademais, o chefe do Executivo Municipal afirmou que a prefeitura estará presente para promover ações com o governo estadual e federal, buscando a efetivação do projeto.