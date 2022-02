Varginha Esporte Clube lança programa de Sócio Torcedor

A informação foi divulgada pelo diretor executivo do clube, Matheus Bonjorni. Segundo ele, a equipe vem com um programa de benefícios exclusivos para sua torcida.

Redação CSul/Foto: Divulgação VEC

O Varginha Esporte Clube (VEC) lançou, nesta terça-feira (8), o programa de Sócio Torcedor. A informação foi divulgada pelo diretor executivo do clube, Matheus Bonjorni. Segundo ele, a equipe vem com um programa de benefícios exclusivos para sua torcida.

Conforme a nota divulgada, o valor para adesão do plano é de R$ 14,90. Além disso, o torcedor que aderir ao sócio terá direito à entrada gratuita em todos os jogos da equipe dentro de casa, sendo na parte coberta do estádio e, também, poderá levar um acompanhante com 50% de desconto no ingresso no mesmo setor

Entre outras vantagens há, ainda, conforme a direção, a participação nos sorteios de uma camisa oficial da equipe no intervalo de cada jogo e de um voucher, no valor de R$50,00 para consumo no estádio. A adesão ao plano será feita pelo site: www.vecvarginha.com.br/socio-torcedor

“A diretoria pretende, desta forma, fidelizar o público para o Campeonato Mineiro do Módulo II deste ano e espera apoio em massa de sua torcida” – finalizou o clube em nota.