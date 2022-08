Prefeitura participa de reunião da AMESP, em Pouso Alegre

Composta por 30 municípios associados é responsável por 400 mil habitantes.

Foto: Prefeitura de Varginha

A convite da Diretoria do Consórcio Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí (AMESP), com sede em Pouso Alegre, setor responsável de Eficiência Energética da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Varginha, Pedro Gazzola, apresentou os Projetos do município em evento realizado na Câmara Municipal, no dia 12 de agosto

A AMESP, composta por 30 municípios associados é responsável por 400 mil habitantes, em importantes cidades do Sul de Minas e está iniciando diversos projetos importantes no setor de energia elétrica.

Na abertura do evento o Vice-Prefeito Leonardo Ciacci destacou a importância do relacionamento entre os municípios e a troca de conhecimento e projetos importantes, de grande alcance para a população das cidades, com foco no desenvolvimento regional integrado de toda região do Sul de Minas, destacando a importância de Varginha nesse processo.

Estiveram presentes os Prefeitos dos municípios e a Diretoria da AMESP, o Prefeito de Pouso Alegre, José Dimas da Silva Fonseca, o Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Reverendo Dionísio, e Presidentes de diversas Associações de Municípios da Região .

Na oportunidade, o Coordenador dos Projetos de eficiência energética da Prefeitura de Varginha, Pedro Gazzola, fez um relato dos Projetos já implementados em Varginha, a exemplo da troca de 100% da iluminação pública da cidade, a substituição da iluminação de todas as escolas e creches municipais por LED, a instalação de 25 usinas fotovoltaicas nas unidades da Secretaria de Educação do Município, projetos a serem iniciados nos municípios do Consorcio AMESP.

O Prefeito Vérdi o Melo, destacou a importância dessa troca de conhecimentos e de tecnologia. “Gostaríamos de parabenizar a todos os envolvidos, em especial ao Presidente do Consórcio de Pouso Alegre, por receber nossa equipe em sua cidade e estar aberto a essa troca de informações. Assim, nossa região cresce e avança rumo ao futuro”.

Fonte: Prefeitura de Varginha