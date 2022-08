Escritora Luciane Madrid Cesar lança livro “São outros 50” no Museu Municipal

Autora fará um bate-papo sobre a obra e também autografará os livros que estarão à venda no local.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Museu Municipal de Varginha recebe na próxima quarta-feira (24/08), a partir das 18h, o lançamento do livro “São outros 50” da escritora Luciane Madrid Cesar. A autora fará um bate-papo sobre a obra e também autografará os livros que estarão à venda no local. A entrada é gratuita.

“São outros 50” nasceu do blog do mesmo nome alimentado quinzenalmente por Luciane durante a pandemia. A autora explica que ele conta com histórias que divertem e emocionam, com o desapego que a maturidade traz. “Trago reflexões bem-humoradas sobre as incertezas da vida humana, potencializadas pela pandemia, partindo de fatos cotidianos, com a minha visão de vida em textos curtos de grande profundidade”, destaca Luciane.

As crônicas escritas por ela ora nos fazem rir, ora nos emocionam. E todas nos fazem pensar. Em “Diagnóstico”, há episódios hilários sobre sua dificuldade em guardar fisionomias. Em “Amor de mãe” e “Massagem nos pés” o destaque é para a saudade materna. Experiência de vida e olhar feminino permeiam relatos como “Irmãs”, “Florescer” e muitos outros.

A capacidade de rir de si mesma aliada à exposição honesta das emoções cobrem suas palavras de positividade e leveza, tocando carinhosamente a alma dos leitores e convidando-os a olharem para sua própria história.

O Museu Municipal de Varginha está localizado na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro (logo abaixo da Igreja Matriz). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2716.

Sobre a escritora

Luciane Madrid Cesar nasceu em São Paulo e mora em Varginha desde o ano 2000. Escreve desde criança, incentivada por pai e avô escritores. Participou e obteve premiações em diversos concursos literários pelo Brasil. É frequentadora assídua das antologias organizadas pela Fundação Cultural de Varginha.

Em 2014 publicou o seu primeiro livro, “Café com poesia”, autopublicação pela Amazon. Em 2016, também pela Amazon, publicou o livro de contos “Encontros em contos”. O primeiro livro infantil veio em 2018, “Gato Camaleão”, pela editora Scortecci de São Paulo.

Vieram ainda os autopublicados infantis: “O feitiço de Azaz” e “A prima fina”. Escreve, ocasionalmente, para a coluna Agenda 21 do jornal Gazeta de Varginha.

Luciane é membro da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas (APESUL) e acadêmica da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras (AFESMIL). Atua também como ativista pelo meio ambiente sendo embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha