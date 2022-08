Prefeitura oferece 11 serviços digitais para moradores que realizam obras na cidade

Moradores que precisam de serviços relacionados a obras em Varginha têm disponível 11 serviços digitais.

Foto: Prefeitura de Varginha

O atendimento pela internet reduz o tempo de espera para emissão de alvarás, habite-se e outros documentos.

Moradores que precisam de serviços relacionados a obras em Varginha têm disponível 11 serviços digitais, que podem ser solicitados 24 horas por dia pelo computador ou celular.

A plataforma utilizada na Secretaria de Planejamento Urbano, chamada Aprova Digital, possibilitou à população mais agilidade em análises e pedidos relacionados à construção civil no município.

A tecnologia substituiu requerimentos físicos e impressos – que até então eram aceitos somente no balcão da prefeitura – por formulários digitais e automáticos que podem ser preenchidos pelo computador ou celular, 24 horas por dia.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano de Varginha, Ronaldo Lima, a tecnologia permitiu executar procedimentos técnicos em um único software, gerando rapidez e economia para servidores e cidadãos.

Os erros nos processos físicos eram recorrentes e tornavam o atendimento presencial moroso e complexo, de acordo com o secretário. “A liberação e aprovação dos pedidos eram ineficientes e a demora prejudicial”, destaca.

Ronaldo explica que era preciso envolver cerca de 11 servidores para emitir um alvará, por exemplo. Até passar pelas etapas de fiscalização, análise, aprovação e cadastro técnico o cidadão levava cerca de 4 meses para ser atendido.

Com a digitalização boa parte do atendimento está no piloto automático, já que a plataforma automatiza as atividades que podem ser facilmente executadas por um sistema, acelerando os serviços.

Assim, os servidores puderam colocar o cadastro imobiliário em dia.

Atualmente, conforme indicadores fornecidos pelo Aprova Digital, o tempo de análise de um processo protocolado no sistema é de 1 dia e 3 horas. E o deferimento – ou seja, a aprovação do pedido ou liberação do documento solicitado – acontece em aproximadamente 29 dias.

Outra vantagem do atendimento digital é a extinção de salas e armários com arquivos em papel e protocolos físicos, uma vez que o sistema faz essa atividade na nuvem, com segurança e transparência.

Entre os serviços públicos digitais da Secretaria de Planejamento Urbano de Varginha, estão disponíveis:

Alvará de Construção

Habite-se/Certidão de Término de Obra

Correção em Processo Digital

Solicitação de Cancelamento

Inclusão de Processos de Alvará de Construção Físicos

Inclusão de Processos de Habite-se Físicos

Solicitação de Loteamento

Solicitação de Diretrizes Urbanísticas

Apresentação de Anteprojeto

Apresentação de Projeto Executivo

Unificação/Desmembramento de Lotes

Para usar a plataforma basta entrar no site e efetuar o cadastro gratuitamente.

Fonte: Prefeitura de Varginha