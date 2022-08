Homem é encontrado morto no Rio São João, entre Fortaleza de Minas e Passos

Vítima estava desaparecida desde domingo (31).

Redação CSul

Nesta segunda-feira (1°), um homem foi encontrado sem vida dentro de um automóvel que estava submerso no rio São João, entre os municípios de Fortaleza de Minas e Passos. Conforme a PM, a vítima estava desaparecida desde domingo (31).

Familiares da vítima entraram em contato com a Polícia Militar para comunicar que, o homem teria saído de carro de Fortaleza de Minas em direção à rodovia MG-050, desde então não foi mais visto.

Os familiares da vítima encontraram o veículo submerso no rio São João, durante buscas.

Ainda de acordo com os militares, a suspeita é de que a vítima tenha circulado aproximadamente 1 km na rodovia. A suspeita é de que o homem teria perdido o controle do carro e caído no rio.