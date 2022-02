Prefeitura de Varginha irá transferir restos mortais de pessoas sepultadas há mais de cinco anos no Cemitério Campal

Segundo a administração municipal, por falta de espaço, será necessária a remoção restos mortais das pessoas ali sepultadas há mais de cinco anos. O objetivo é transferir os restos mortais para o local mais adequado, possibilitando que ocorra novos sepultamentos. Prefeitura pede que população informe serviço funerário em até 15 dias.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta quarta-feira (10), um comunicado às famílias que possuem entes queridos sepultados no Cemitério Parque da Saudade (Campal), em área destinada à prefeitura. Segundo a administração municipal, por falta de espaço, será necessária a remoção dos restos mortais das pessoas ali sepultadas há mais de cinco anos. O objetivo é transferir os restos mortais para o local mais adequado, possibilitando que ocorra novos sepultamentos.

A Prefeitura informa também que os familiares, dentro do prazo 15 dias, poderão informar ao Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto (SEMUL), pelo telefone (35) 3690-2129, se possuem túmulo, jazigo ou outro local para transferirem os restos mortais de seus entes queridos.

Não havendo manifestação dos familiares no prazo acima estabelecido, a prefeitura informou que, após promover as exumações, os restos mortais serão acondicionados em recipientes próprios, catalogados e etiquetados, além de cadastrados no sistema informatizado do SEMUL, sendo que, após, serão depositados em espaço próprio (ossário) construído e preparado no Cemitério Municipal para esse fim, tudo em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.858 de 03 de fevereiro de 2022, disponível no site da Prefeitura.