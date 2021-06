Prefeitura de Varginha instala luminárias de LED no Aeroporto

Segundo a prefeitura, medida visa a segurança dos usuários, do patrimônio público municipal e da imagem da cidade para o desenvolvimento econômico e social.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A prefeitura de Varginha instalou luminárias de led na área de desembarque e no entorno do Aeroporto Regional de Varginha. Segundo a prefeitura, a medida visa a segurança dos usuários, do patrimônio público municipal e da imagem da cidade para o desenvolvimento econômico e social.

Conforme a administração municipal, foram substituídas 26 luminárias com lâmpadas de 170W de vapor de sódio por luminárias LED de 80W, gerando uma economia de 47% na energia medida em KWH da instalação.

“A substituição de lâmpadas de vapor de sódio per luminária de LED em toda a cidade, foi um dos compromissos assumidos desde o incio da nossa gestão. Agora estamos perto de concluir a troca de 18 mil luminárias , cujo resultado já pode ser visto em bairros e centro da cidade, praças e quadras. Essa semana substituímos lâmpadas em frente ao hospital Bom Pastor e no Aeroporto Municipal por luminárias de LED, que além de dar mais luminosidade, contribuem para segurança das pessoas” – disse o prefeito Vérdi Melo.