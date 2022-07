Prefeitura de Varginha comunica Campanha de Vacinação Antirrábica no próximo mês

Animais serão imunizados nos dias 7, 21 e 28.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Na tarde desta quarta-feira (6), a Prefeitura de Varginha emitiu as datas e os locais da Campanha de Vacinação Antirrábica no mês de agosto. Os cães e gatos serão imunizados nos dias 7, 21 e 28 do próximo mês, das 8h às 11h e 13h às 15h.

A raiva é uma doença viral aguda e infecciosa, com letalidade de cerca de 100%. A vacina combate o vírus que pode ser contraído também por humanos. Animais infectados podem transmitir o vírus a partir de mordidas e arranhões.

É importante ressaltar que, os tutores dos animais deverão levar os pets em coleiras, para maior segurança.