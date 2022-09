Prefeitura comunica chegada de novos veículos; Vérdi arregaça as mangas e é visto ajudando na coleta de lixo

Vídeo circula nas redes sociais e surpreende internautas.

Redação CSul / Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha realizou nesta segunda-feira (12), a coleta do lixo em diversos bairros da cidade. Através de vídeo, Vérdi Melo informou que os novos caminhões devem chegar ainda nesta semana, além de que os novos coletores contratados em caráter emergencial se apresentarão.

Conforme o chefe do executivo os resíduos foram recolhidos no Bairro Pinheiros, Rua Ana Jacinta, Dr. José Marques, Av. Princesa do Sul, Rua Rio de Janeiro, Rui Barbosa, Centro, Vila Pinto, Rua Rio de Janeiro, Figueira, Sete de Outubro, Lagamar, além do recolhimento do lixo no Lar São Vicente de Paulo.

Vérdi ressaltou ainda que os serviços deverão ser regularizados nesta semana.

Prefeito é visto ajudando na coleta

Na tarde desta segunda-feira (12), um vídeo em que mostra o Prefeito de Varginha auxiliando na coleta surpreendeu e ganhou as redes sociais. Nas imagens, o chefe do executivo é visto fazendo uso de luvas de borracha e boné nas proximidades do Lar São Vicente de Paulo.

As imagens mostram o momento em que ele recolhe os sacos de lixo e os deposita no veículo utilizado para coleta.