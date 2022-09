Durante assalto idoso é baleado e morre na zona rural, em Munhoz

Suspeitos invadiram a casa da vítima e sua companheira em busca de dinheiro.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta segunda-feira (12), um homem morreu vítima de um tiro no tórax durante assalto, em Munhoz. A companheira da vítima, também foi baleada. Conforme a Polícia Militar, suspeitos teriam invadido o imóvel do idoso na zona rural.

Os suspeitos estariam armados e fazendo uso de tocas e roupas pretas. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos teriam revirado a casa do casal e levaram aproximadamente R$5,000 mil em espécie.

Os indivíduos teriam exigido as chaves do automóvel das vítimas e ao perceberem a resistência, os suspeitos atiraram no casal.

A mulher foi atingida no braço esquerdo. A vítima foi socorrida por uma testemunha e encaminhado ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

Os suspeitos teriam então utilizado o automóvel da vítima para escapar do local. A ocorrência foi registrada como latrocínio.

Municípios próximos foram alertados sobre o caso. A Polícia Militar identificou a rota de fuga dos suspeito. O carro do casal foi encontrado queimado em Pouso Alegre.

Os peritos recolheram os projéteis de bala encontrados no lugar. O corpo da vítima foi liberado para a funerária.