Prefeito Vérdi Melo é reconhecido como Prefeito Inovador por transformação digital em Varginha

Para o prefeito Vérdi Melo, não há como realizar uma boa gestão pública sem tecnologia.

Foto: Prefeitura de Varginha

Além da modernização da Secretaria de Obras – que garantiu o reconhecimento ao prefeito – o Município avança com a implantação de tecnologias nas áreas de saúde, educação, segurança e iluminação pública.

Os avanços da cidade de Varginha impulsionados pela transformação digital no Município garantiu ao prefeito Vérdi Melo o prêmio Prefeito Inovador, concedido pela Rede Cidade Digital (RCD), iniciativa de estímulo ao surgimento de cidades conectadas e eficientes.

Mais de 140 servidores e prefeitos de 25 municípios da região prestigiaram a entrega da premiação que aconteceu na quinta-feira (09/03). Na ocasião os participantes puderam assistir palestras sobre transformação digital e conhecer soluções tecnológicas para modernizar a gestão pública.

Um dos projetos inovadores implementados na cidade, e que garantiu o reconhecimento ao prefeito Vérdi Melo, foi a modernização da Secretaria de Planejamento Urbano com a plataforma Aprova Digital.

Em setembro de 2020 – no ápice da pandemia da Covid-19 – a prefeitura inaugurou o processo digital para análise e aprovação de projetos relacionados à construção civil. Cidadãos que aguardavam até quatro meses para serem atendidos, após a implantação da suíte de soluções, têm seu pedido atendido em menos de um mês.

A tecnologia substituiu requerimentos físicos e impressos – que até então eram submetidos somente no balcão da prefeitura – por formulários digitais e inteligentes que podem ser preenchidos pelo computador ou celular, 24 horas por dia. Para o prefeito Vérdi Melo, não há como realizar uma boa gestão pública sem tecnologia.

“Nossa missão sempre foi avançar em tecnologia e inovação e sabíamos que não seria uma tarefa fácil. Fomos melhorando, buscando alternativas através de um conselho específico para isso e nos sentimos honrados em estar com esse projeto da Aprova que está dando resultados”, comemora o prefeito.

Desde a implantação da suíte de soluções, mais de 6.700 processos foram tramitados pela plataforma digital. A análise mais rápida de pedido de alvará aconteceu em apenas três dias. O processo pode ser acompanhado online em tempo real e online pelo profissional responsável pela obra.

A tecnologia substitui as etapas manuais e físicas do requerimento feito pelo cidadão e do trabalho de análise realizado pelo servidor. “As atividades que podem ser facilmente executadas por um sistema vão para o piloto automático”, detalha o idealizador da plataforma, Marco Antonio Zanatta.

Além de mais eficiência e transparência para qualquer secretaria de uma prefeitura, Zanatta ressalta que o atendimento digital garante economia para os cofres públicos, atrai novos investimentos para cidade e provoca um impacto positivo na geração de empregos.

O diretor de Tecnologia de Informação da Prefeitura de Varginha, Luciano Ferroni, diz que o impacto da implementação das tecnologias é significativo e que o propósito é ser uma prefeitura 100%digital.

“A Aprova veio para agregar tudo o que a gente imagina em tecnologia para o desenvolvimento de Varginha. Era uma deficiência do município que foi solucionada. Os serviços ficaram muito mais ágeis, com mais qualidade e segurança”, destaca Ferroni.

Outros projetos inovadores

Além da modernização da Secretaria de Obras que garantiu o título de Prefeito Inovador, Varginha segue com o projeto de se transformar em uma Cidade Inteligente utilizando a tecnologia para o desenvolvimento do município mineiro em diversas áreas.

Saúde

A implementação do serviço de Telemedicina na Policlínica Central e nas Unidades Básicas de Saúde, também merece destaque. O objetivo é dar vazão às filas de espera de consultas e exames através de um processo de monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados.

O serviço não substitui as consultas presenciais, mas proporciona agilidade no diagnóstico de doenças e facilita o acesso a profissionais especializados. Também reduz os gastos do SUS e melhora a qualidade do atendimento prestado.

Segurança

Em toda a cidade foram instaladas câmeras dotadas de um sistema moderno e inúmeros recursos capazes até de identificar as placas de veículos. Alguns equipamentos são fixos, outros giram 360 graus, propiciando uma vigilância mais eficiente.

A finalidade é garantir mais qualidade do serviço de captura e monitoramento de imagens e rapidez na resposta à prevenção e combate à violência, criminalidade e proteção do bem público.

Educação

Por meio da Secretaria de Educação (Seduc), a prefeitura investiu em tecnologia e na formação de professores para a aplicação das novas TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) em sala de aula.

De acordo com a Secretária de Educação de Varginha, Juliana de Paula, o grande projeto conta com a aquisição de 5 mil tablets e outros 5 mil chromebooks para serem utilizados na Educação Fundamental e no Ensino Infantil.

O objetivo é possibilitar atividades mais significativas e interessantes ao olhar do aluno para garantir sucesso na aprendizagem, visando o desenvolvimento da Cultura Digital, competência geral da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), estabelecida pelo MEC.

Para isso, a Seduc organizou uma grande rede entre técnicos, professores e alunos para que aprendam a utilizar todos os recursos disponíveis no intuito de tornar Varginha referência nacional no uso de ferramentas digitais na educação.

Iluminação pública

O projeto mais recente de modernização do Município é para melhoria da eficiência energética em prédios da prefeitura, com um investimento de R$ 12 milhões.

A ideia é instalar 20 Usinas Fotovoltaicas Solares, com expectativa de geração de 120 mil KWh/mês, além da melhoria e substituição da iluminação para led em 49 prédios públicos, entre eles:

Unidades de Pronto Atendimento, 17 Unidades Básica de Saúde, Policlínica Central, 17 Quadras Poliesportivas, Propac, Aeroporto, Sede Administrativa da Prefeitura, Secretarias, Centro de Fisioterapia, Vacinação, Vigilância Ambiental, Zoonose, Memorial do ET e Estádio Municipal Melão – serão modernizados com a substituição da iluminação existente.

De acordo com o prefeito, Varginha será autossustentável no consumo de energia elétrica em 100% dos prédios públicos até o final deste ano. Para Vérdi, esse é apenas o início do processo de modernização da gestão – que preza pelos investimentos em tecnologia – e que até 2024 vai conquistar grandes avanços tecnológicos para facilitar a vida da população

Fonte: Prefeitura de Varginha