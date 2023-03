Equipe de handebol feminino de Poços se destaca em torneio

Na primeira competição do ano na categoria sub 14 as meninas se classificaram no terceiro lugar e no sub 17 foram vice campeãs.

A equipe de Handebol feminino, categorias sub 14 e sub 17 do Projeto Gol de Mão e da secretaria municipal de Esportes e Lazer, participaram do Quinto Torneio de Handebol, realizado na cidade de Campo do Meio, em fevereiro.

Na primeira competição do ano na categoria sub 14 as meninas se classificaram no terceiro lugar e no sub 17 foram vice campeãs. O torneio teve a participação das cidades de Campo do Meio, Caxambu, São Lourenço, Cachoeira de Minas e Conceição Aparecida.

O Projeto Gol de Mão, é realizado através da prefeitura de Poços de Caldas, secretaria de Esportes e Lazer, conforme a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte n. 8.624/09, sendo incentivada pela empresa Hospital de Olhos Donato, o projeto é gratuito e aberto a todas as interessadas, sob a coordenação da técnica Elaine Aparecida Ferreira.

A iniciativa atende meninas de 09 a 17 anos na iniciação e no treinamento de handebol, visando proporcionar às alunas melhorias no âmbito social, além da aprendizagem esportiva, trabalhando com as dimensões afetivas e cognitivas, com o intuito de oferecer o esporte como uma opção de lazer, recreação e treinamento. Hoje, 60 meninas participam das aulas de handebol.

As aulas de iniciação e treinamento são abertas a qualquer menina entre 09 e 17 anos, sem nenhum custo. A Prefeitura disponibiliza, ainda, transporte para as atletas, saindo da zona sul e do centro.

Para participar, basta manifestar interesse nos locais onde acontecem as atividades:

Quadra do bairro Santo André – segundas, quartas e sextas, das 13h às 15h.

Ginásio Juca Cobra (provisoriamente Centro Educacional João Monteiro) – terças e quintas, das 13h às 15h.

Ginásio Arthur de Mendonça Chaves – terças, quintas e sextas, das 16h às 20h.

