Polícia Militar flagra homem soltando aves silvestres para fugir de flagrante em Varginha

Policiais usaram um drone para flagrar homem soltando duas maritacas e um canário.

Redação CSul/Foto: Reprodução Polícia Militar do Meio Ambiente

A Polícia Militar do Meio Ambiente de Varginha flagrou, neste domingo (29), através de uso de drone, um homem soltando aves silvestres após um denúncia anônima. Segundo a PM, após a chegada no local, o suspeito, de 63 anos, disse aos policiais que iria prender os cães no quintal para que os militares entrassem na residência.

Desconfiados da atitude do idoso, os policiais usaram um drone para sobrevoar a casa, e flagram o homem soltando duas maritacas e um canário. Quando voltou para receber os militares, o homem foi informado sobre as filmagens e admitiu o crime.

A Polícia Militar conseguiu apanhar as maritacas, que estavam na casa ao lado. Elas não conseguiram voar, pois estavam domesticadas. No quintal da casa do idoso, foi localizado um alçapão – instrumento utilizado para caçar aves silvestres.

O homem foi preso e levado à delegacia para assinar um termo de compromisso. Após a assinatura, ele foi solto. O suspeito deverá responder por crime ambiental.

As aves foram recolhidas, passaram por exames médicos e, logo depois, deixadas sob responsabilidade do idoso até a decisão do Instituto Estadual de Florestas.

*Com informações: G1 Sul de Minas