Mulher é assinada a tiros por ex-companheiro em São Lourenço

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Uma mulher de 30 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (30), no Bairro Porto do Céu, em São Lourenço. De acordo com a polícia, a vítima, que trabalhava como doméstica, foi rendida dentro de casa pelo ex-companheiro – da mesma idade -, trancada no banheiro e morta com cinco tiros. Após o crime, o homem se matou.

Segundo a PM, o casal teria ficado junto por um ano. A motivação do crime teria sido passional, já que o homem não se conformava com o fim do relacionamento.

*Com informações: G1 Sul de Minas