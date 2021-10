Pesquisa aponta que confiança empresarial tem forte recuperação em Varginha e região

A pesquisa foi realizada com empresários de Varginha e região, incluindo membros do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL).

A pesquisa do Índice de Confiança do Empresário (ICE), realizada pelo Departamento de Pesquisa do Unis em conjunto com o Cesul Lab, GEESUL e a Educação Corporativa, demonstrou que o empresariado retomou fortemente a confiança nos negócios. A pesquisa foi realizada com empresários de Varginha e região, incluindo membros do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL).

Após dois trimestres consecutivos de baixas expectativas, a confiança cresceu e voltou a patamares semelhantes aos anteriores à pandemia. A expansão da vacinação promoveu a queda vertiginosa de casos, internações e óbitos, permitindo maior flexibilização e o fim de muitas restrições de circulação até então necessárias. Isso contribuiu para o retorno mais efetivo de muitos negócios.

O índice geral de confiança (uma média da visão atual e futura) apresentou o valor de 111,25, um aumento de 14,83 pontos em comparação com a última pesquisa feita em junho deste ano. Com relação ao índice de confiança atual (3° trimestre), o resultado foi 109,17, representando uma forte alta de 16 pontos em relação a junho. No que se refere às perspectivas para o 4° trimestre de 2021, o índice futuro teve como resultado 113,33, elevação de 13,66 pontos em relação à última pesquisa. Quando o resultado é acima de 100 pontos significa que a visão é positiva e otimista.

Em relação aos quesitos pesquisados, os destaques ficaram com contratações, segmento empresarial e vendas. Isso demonstra que os empresários acreditam que o quarto trimestre de 2021 trará bons negócios para o seu segmento, alta nas vendas e com isso permitindo o aumento nas contratações.

Para o professor Pedro Portugal, um dos coordenadores da pesquisa, algumas ações políticas são importantes como: a continuidade da vacinação e seu planejamento para o próximo ano, um foco maior no controle da inflação e o apoio ao investimento das empresas. Isso permitirá a geração de mais expectativas positivas contribuindo para a recuperação econômica efetiva.

