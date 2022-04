Mutirão da Dengue da próxima quarta-feira (6) será na 2ª parte do Damasco

Moradores poderão reunir materiais que podem servir de foco para o mosquito para serem levados pelos caminhões.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha através da Vigilância Ambiental, informou que o Mutirão da Dengue da próxima quarta-feira (6), será realizado na segunda parte do bairro Jardim Damasco, Santa Mônica e Minas Gerais, das 7h30 às 13h.

Na ocasião, parte desses bairros estarão sendo contemplados com mais um mutirão de limpeza, afim de eliminar os depósitos de água parada nos imóveis e terrenos; com o recolhimento de todos os materiais inservíveis, no intuito de evitar criadouros do vetor Aedes aegypti e demais espécies de mosquitos.

A prefeitura pede aos moradores que, retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo, no máximo até 7h, materiais como: móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, objetos que possam acumular água.

Vale ressaltar que, os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez. A administração municipal informa também que, não serão recolhidos pela equipe dos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção.

Haverá também panfletagem orientativa nos imóveis do bairro nos dias anteriores ao mutirão.