Motociclista tem pé amputado após acidente em Varginha

Um motocilista ficou gravemente ferido após um acidente no último sábado (18), no bairro Sion, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, o piloto perdeu o controle da motocileta e se chocou em um carro estacionado.

De acordo com testemunhas, um veículo Corsa, com placas de Varginha, teria provocado o acidente e fugido do local. Ainda de acordo com a PM, o suspeito de causar o acidente foi identificado, porém, ainda não foi localizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista, de 40 anos, estava com fratura exposta e foi encaminhado para o Hospital Bom Pastor consciente, porém desorientado. Devido aos ferimentos, o homem teve o pé esquerdo amputado. De acordo com a Polícia, o motociclista não tinha habilitação e a moto estava com o CRLV em atraso, sendo apreendida e encaminhada para pátio.

