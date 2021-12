Extrema confirma amostra de variante ômicron na cidade

Prefeitura, no entanto, não divulgou novos detalhes de quantas amostras e quais os pacientes deram positivo. Esse é o primeiro relato da variante no Sul de Minas.

Redação CSul/Foto: Rawpixel Ltd

A Prefeitura de Extrema confirmou, nesta segunda-feira (20), em nota oficial, que foi identificada no município com a variante Ômicron do vírus causador da Covidi-19. Vale ressaltar que esse é o primeiro caso da variante na região.

A administração municipal, entretanto, não divulgou novos detalhes de quantas amostras e quais os pacientes deram positivo.

Segundo a prefeitura, durante a última semana, amostras de casos positivos e suspeitos foram enviadas para a busca da variante, o que foi confirmada nesta segunda-feira. A prefeitura ressaltou que a contaminação é comunitária e que, por isso, todos os cuidados devem ser redobrados.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que até o momento não havia sido comunicada e que não realizou o sequenciamento genético da amostra para a investigação da presença da variante em Extrema.

*Com informações: G1 Sul de Minas