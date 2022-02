Lotérica no Bairro Sion é assaltada por suspeito armado em Varginha

De acordo com a PM, o suspeito teria entrado no local fingindo realizar um jogo. A quantia de dinheiro levada não foi divulgada.

Redação CSul / Foto destaque: Imagem ilustrativa

Na tarde de segunda-feira (31), uma lotérica no bairro Sion foi assaltada, em Varginha. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos teria entrado no local fingindo realizar um jogo. O suspeito estaria armado e quando uma funcionária abriu a porta de segurança foi anunciado o assalto. A mulher reagiu com socos, porém se desequilibrou e caiu.

Segundo a PM, o suspeito conseguiu abrir o caixa da lotérica e pegar o dinheiro. Do lado de fora, o suspeito era aguardado por outra pessoa com uma moto. Ambos fugiram.

A quantia levada em dinheiro não foi informada. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso e a PM seguia trabalhando na localização dos suspeitos.

*Com informações G1 Sul de Minas