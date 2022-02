Prefeitura de Varginha divulga novo protocolo para a volta às aulas

Segundo a administração municipal, entre as principais alterações estão: a suspensão de aulas ocorrerá caso uma sala tenha 30% de casos confirmados de Covid-19 em um intervalo de cinco dias; necessária a vacinação de crianças e trabalhadores da educação; além da orientação para pais e responsáveis.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta segunda-feira (31), um novo protocolo sanitário para a volta às aulas na cidade. Segundo a administração municipal, entre as principais alterações estão: a suspensão de aulas ocorrerá caso uma sala tenha 30% de casos confirmados de Covid-19 em um intervalo de cinco dias; necessária a vacinação de crianças e trabalhadores da educação; além da orientação para pais e responsáveis.

Vale ressaltar que, devido ao aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas em todo país, principalmente com a expansão da variante Ômicron, a prefeitura de Varginha decidiu, no último dia (25), adiar as aulas presenciais na rede municipal de ensino. Com a nova medida, o retorno, previsto para o próximo dia 31, foi marcado para 7 de fevereiro.

Segundo a prefeitura, com início da vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade, a expectativa é que, até o dia 7 de fevereiro, todas as crianças desta faixa etária já tenha recebido a primeira dose contra a Covid-19.

De acordo com o prefeito Vérdi Melo, a medida se faz prudente devido à variante Ômicron que, conforme ele, tem atingido toda população.

A Secretária de Educação, Gleicione Souza destacou que todas escolas e creches estão com os protocolos de segurança sanitária atualizados e com todas as medidas tomadas para o retorno seguro de alunos e profissionais a partir do dia 7 de fevereiro.