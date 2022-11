LIU: Atlética XXII de Outubro representa o Grupo Unis nos maiores jogos universitários do Brasil

Alunos do Grupo Unis terão o benefício do transporte gratuito para Uberaba.

Foto: CSul.

Entre os dias 12 e 15 de novembro, acontece em Uberaba a quinta edição da Liga Interestadual Universitária (LIU), evento considerado os maiores jogos universitários do Brasil.

Com mais de 1500 jogos disputados por 150 atléticas de 80 faculdades de 70 municípios, e oito estados, a LIU organiza a disputa de mais de 30 modalidades, entre masculino e feminino, incluindo novidades nesta edição, como: beach tennis e futevôlei, além de representantes dos e-sports, com disputas de Counter Strike e League of Legends.

Representando mais uma vez o Grupo Unis nos maiores jogos universitários do Brasil, a Atlética XXII de Outubro está se preparando para levar uma delegação com cerca de 80 pessoas para Uberaba, sendo 60 atletas que vão disputar 25 modalidades na LIU, tanto de forma coletiva quanto individual.

Além das disputas esportivas, a LIU é conhecida também pela diversidade de festas, atrações musicais e culturais, integrando universitários do Brasil inteiro em apresentações de grandes nomes da cena atual, como Filipe Ret, Luisa Sonza, Pedro Sampaio, Zé Felipe, Lexa, Menos é Mais, DJ GBR, MC Ryan SP, MC Don Juan, entre as mais de 30 atrações nacionais e internacionais.

A Atlética XXII de Outubro está promovendo a venda de pacotes para os Jogos LIU. Para realizar a sua compra basta acessar o link e entrar em contato com os comissários da Atlética. Vale destacar que, alunos do Grupo Unis terão o benefício do transporte gratuito para Uberaba.

Fonte: Unis.