Governo de Minas participa de missão internacional na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Secretários de Planejamento e Gestão de todo o país se reúnem na Europa para conhecer boas experiências de gestão pública.

Foto: CSul.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), está representado na missão internacional do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (Consad) na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, na França, durante esta semana. A segunda-feira (7/11) foi o primeiro dia de atividades do grupo, que também conta com representantes de outros Estados brasileiros.

O objetivo da visita é conhecer experiências que contribuam com o desenvolvimento de ações de alto impacto na gestão pública brasileira. Além dos secretários, outros representantes técnicos do Poder Executivo estão se inteirando sobre iniciativas de sucesso e boas práticas internacionais para aplicar nos governos estaduais brasileiros.



A secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto,, que é também vice-presidente do Consad, salienta a importância da agenda. “Nesta missão, temos contato com diversas instituições, como OCDE, Banco Europeu de Investimentos e Instituto Europeu de Administração, o que se traduzirá em oportunidades para o Governo de Minas Gerais. A OCDE, por exemplo, aponta as melhores práticas em gestão pública, que são diretrizes para países no mundo todo. Nosso objetivo é incorporar essas diretrizes no Estado”, explica.



Nesta terça-feira (8/11), as reuniões e agendas da missão do Consad acontecem na Embaixada do Brasil em Paris. Entre outros assuntos, os secretários de Estado e representantes de instituições internacionais discutem governança, reformas regulatórias, investimentos, parcerias público-privadas (PPPs) e compras públicas.



Já os workshops de segunda-feira trataram de temas como Inovação e Governo Digital; Desenvolvimento Regional; e Orçamento, capacitação de lideranças no setor público e transição governamental.



Próximas atividades



A delegação ainda participará, ao longo da semana, de encontros com membros da União Europeia (UE) em Bruxelas, na Bélgica, e em Luxemburgo. O intuito é conhecer experiências positivas no desenvolvimento de políticas públicas de gestão que podem ser replicadas no Brasil. As atividades do Consad seguem até a próxima sexta-feira (11/11).

Fonte: Agência Minas.