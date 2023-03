Inscrições abertas para o Programa de Bolsa “Santander Graduação 2023”

As inscrições podem ser feitas no período de 13 de março a 28 de abril.

Foto: Grupo Educacional Unis

Estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsa “Santander Graduação 2023”. Nessa parceria do Grupo Unis com o Banco Santander, são ofertadas cinco bolsas de estudos durante um ano para alunos que estiverem cursando graduação no Unis.

Cada candidato selecionado receberá o benefício pago diretamente pelo Santander com o objetivo de auxiliar os alunos no pagamento das mensalidades ou custos do curso, como material didático, alimentação e transporte.

As inscrições podem ser feitas no período de 13 de março a 28 de abril, clicando aqui. Confira todos os critérios de seleção por meio do edital e participe!

O resultado final com o nome dos alunos selecionados será divulgado a partir de 31 de maio.

Para tirar qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail: responsabilidadesocial@unis.edu.br.

Fonte: Grupo Educacional Unis