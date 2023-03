Inscrições abertas para o 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul em Varginha

Foto: Divulgação Abrasel

Na quinta-feira (23/03), Varginha receberá o 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul, no Teatro Mestrinho do Colégio Marista, a partir das 08h. O evento tem como objetivo a promoção e o fomento da gastronomia, da cozinha mineira e do turismo gastronômico. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site: Sympla.

De acordo com o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, o encontro é uma oportunidade de mediação e conexão do produtor até o cliente final, além de ter uma grande importância para o desenvolvimento e fomento da gastronomia.

“Essa edição é especial, pois conta com grandes palestrantes, como o Osvaldinho do Queijo D’Alagoa, eleito o melhor queijo do mundo na França pela segunda vez e o Chef Caio Soter, do restaurante Pacato, que já participou do reality Mestres do Sabor. Caio é especializado em comida mineira contemporânea, listado entre os 100 melhores do Brasil pela Revista Exame e irá trazer como o tema ‘A Nova Cozinha Mineira’ é um momento oportuno para o desenvolvimento e enriquecimento da gastronomia regional”, enfatizou André.

Ainda segundo o presidente da Abrasel Sul de Minas, os painéis durante todo o dia serão sobre a gastronomia dos cafés especiais, a identidade da cozinha mineira e o turismo gastronômico e suas experiências.

“Fecharemos o encontro com um jantar especial de confraternização no restaurante Água Doce, com a participação do Chef Luciano Avellar, do Senac Minas, que irá preparar um spätzle com cebola dourada, ragú de carne e ar de café especial. As entradas serão preparadas pela Chef da casa, Mariza Balbino, com medalhão de quiabo, croquete de frango, pastelzinho de queijo minas e tempura de ora-pro-nóbis.

Lembrando que os convites já estão esgotados”, ressaltou André.

A abertura do 5º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul será marcada pelo Happy Hour Empresarial da Abrasel, na quarta-feira (22/03), no Pinga Com Torresmo. O evento reunirá o setor de alimentação fora do lar em um momento de informação e networking. Instâncias de Governança Regionais (IGRs) O encontro conta com o apoio de nove Instâncias de Governança Regionais (IGRs),

entidades sem fins lucrativos, integradas por municípios da mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas, que se unem para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada.

Varginha é integrante da IGR Encantos de Minas e de acordo com a gestora Cynthia Assis, a gastronomia mineira já é um produto consolidado no mercado turístico internacionalmente.

“Trazer esse evento para a Região Encantos de Minas, especialmente em Varginha, é uma grande oportunidade de divulgar o que temos de melhor, além de despertar o olhar sobre a importância do turismo na geração de emprego, renda e mudança social na vida da população. Para nós é uma grande honra sediar esse evento, ao lado de parceiros tão relevantes para a região”, ressaltou Cynthia.

Segundo o presidente da IGR Serras Verdes do Sul de Minas, Fábio Noronha, o evento é de grande importância, pois valoriza cada vez mais a gastronomia mineira, que é uma das mais ricas e variadas do Brasil e conhecida por seus sabores marcantes, receitas tradicionais e ingredientes típicos da região, além de ser muito apreciada por todos os lugares do mundo, tornando-se uma importante atração turística para Minas Gerais.

“A cidade de Bueno Brandão, integrante de nossa IGR, estará apresentando o Café Campo Místico, um café especial desenvolvido a partir do Arábica de Montanhas, que por meio de estudos, técnicas e pesquisas, foram desenvolvidos novos sabores que proporcionam experiências gustativas únicas, além da velha e boa história de família, que é contada por aqueles que a desenvolveram”, contou Fábio.

Para a gestora da IGR Grutas e Mar de Minas, Fernanda Cunha, o projeto Campo Belo Gastronomia, que será apresentado no encontro, tem como objetivo descobrir o que a cidade tem de mais especial para oferecer a quem a visita, com uma verdadeira viagem gastronômica.

“O município descobriu riquezas maiores do que se pode imaginar! Campo Belo, como toda cidade mineira, tem suas quitandeiras, cozinheiras e chefes de cozinha com um paladar único e tudo com muita qualidade. O que faltava era identificar, organizar e estudar os produtos. E assim começou o projeto de trabalhar Campo Belo como uma cidade de interesse turístico para a gastronomia. Queremos mostrar como estamos iniciando essa caminhada, que ainda está só no começo, mas que temos a certeza que

esse é o caminho: a gastronomia”, explicou Fernanda.

O presidente da IGR Caminhos Gerais e secretário de Turismo de Poços de Caldas, Ricardo Fonseca Oliveira, espera que as políticas públicas de valorização da cozinha mineira possam ser cada vez mais exacerbadas para o turismo de forma geral.

“Ficamos muito felizes que as cidades e regiões estão abraçando de forma muito forte e concisa, a valorização da gastronomia e da cozinha mineira. A cerveja artesanal é uma peculiaridade mais forte de Poços de Caldas e estamos buscando fortalecer esse movimento há muito tempo. Conseguimos fazer com que os cervejeiros da cidade pudessem se unir e percebemos que no decorrer dos anos, a cidade tem sido referência em cerveja artesanal, não somente na fabricação, mas também nos inúmeros festivais”, enfatizou.

Ainda de acordo com Ricardo, a meta é fomentar cada vez mais esse importante setor econômico, que tem demonstrado geração de empregos e visibilidade nos eventos cervejeiros. “Estamos muito felizes com esse processo de incentivar essa área econômica fundamental para o desenvolvimento da cidade e para o turismo local”, concluiu.

A gestora de Turismo do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras, Teresa Lemos, afirmou que a criação da Regional Sul da FGM é de extrema importância, pois as diretrizes e políticas sempre foram sediadas e concentradas na capital, e o mais interessante, é a união dos circuitos turísticos para o desenvolvimento do Sul de Minas.

“O 3º Festival Sabores das Montanhas Cafeeiras foi inspirado com a inovação de usar a gastronomia para fazer as pessoas circularem pelas cidades vizinhas, uma maratona gastronômica. O festival fornece o ponto: onde e o que comer nas cidades visitadas. Além disso, premiamos aqueles que circularem por mais cidades. No Encontro da FGM, vamos levar o casal vencedor que visitou 12 cidades e comeu mais de 20 pratos do festival. Eles foram premiados com um vale compras, pois conheceram um pouco da gastronomia de cada cidade vizinha, que nunca tinham ido. Nosso festival tem a gastronomia como uma isca, um atrativo para as pessoas circularem nas cidades pertencentes às Montanhas Cafeeiras”, explicou Teresa.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura de Andradas, Selislei de Cássia, ressalta que uma das delícias que a cozinha mineira proporciona é saborear pratos que fazem parte da história e do povo. O Virado de Frango de Andradas é uma receita que representa as tradições, os costumes e os sabores da cidade.

“Minha mãe, Dina Fernandes Mesquita, é uma das detentoras desse saber. Cresci vendo ela fazer o Virado de Frango para nossa família, principalmente à meia noite da sexta-feira Santa, após um evento cultural chamado de ‘Boi Laranja’. Isso fez parte de toda a nossa infância e me impulsionou em 2020, a trabalhar para a elaboração e envio do Processo de Registro do Virado de Frango de Andradas. Por isso, hoje esse prato transformou-se em patrimônio imaterial do município. Descobrimos outros chamados detentores do saber, os quais cada um tem sua própria receita e modo de fazer, todos deliciosos e que fazem parte da história da nossa terra”, contou Selislei.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas