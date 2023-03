Assembleia de Minas fortalece diálogo com os demais Poderes

Integrantes da Mesa cumpriram agendas com governo, TJMG e MPMG e reafirmaram disposição para trabalho harmônico entre instituições.

Em mais uma sinalização de fortalecimento do diálogo pelo bem do Estado, os integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) se reuniram, ao longo desta semana, com os dirigentes dos Poderes Executivo e Judiciário e do Ministério Público. As visitas ocorreram nas sedes das instituições, que também demonstraram disposição para manter uma boa interlocução com o Legislativo.

Em nome dos 77 parlamentares, o presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), afirmou nos encontros que o diálogo, a transparência e a abertura à participação de todos serão marcas desta 20ª Legislatura. “É mais uma ótima oportunidade para reafirmarmos que, com a independência e a autonomia próprias de cada instituição, a harmonia e o entendimento continuarão norteando as ações dos poderes públicos mineiros”, disse.

