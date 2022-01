Inflação geral em Varginha subiu 0,81% no mês de dezembro

Pelo segundo mês consecutivo, o grupo que apresentou a maior alta geral foi comunicação (6,75%). Isso ocorreu devido aos reajustes dos planos básicos de internet e dos planos básicos de telefonia.

A inflação geral na cidade de Varginha, mensurada pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis através do IMPC (Índice Municipal de Preços ao Consumidor), apresentou alta de 0,81% no mês de dezembro comparada com o mês anterior. Desde o início da pesquisa em julho de 2021 o indicador já acumula alta de 5,80%.

O IMPC-Unis é composto por cinco grupos de gastos, sendo eles: Alimentação; Habitação; Transporte; Educação e Comunicação. Esses grupos são divididos em 11 subgrupos, compostos por 44 itens e totalizando 503 preços coletados entre diferentes tipos, marcas e locais na cidade.

Pelo segundo mês consecutivo, o grupo que apresentou a maior alta geral foi comunicação (6,75%). Isso ocorreu devido aos reajustes dos planos básicos de internet e dos planos básicos de telefonia.

O grupo habitação teve alta de 1,69%. Neste grupo os destaques de alta foram o gás de cozinha e itens de higiene pessoal. Já os itens de limpeza em geral da residência apresentaram queda.

Após dois meses de queda, o grupo alimentação demonstrou no mês de dezembro aumento de 1,34%. Os destaques de alta foram batata, tomate e cebola. Os alimentos com maiores quedas nos preços médios foram carne de frango, alho e arroz.

Pela primeira vez desde o início da pesquisa, o grupo transporte mostrou queda de -2,48%. Os produtos com maiores diminuições nos seus preços médios foram etanol e a gasolina.

Grupo da educação se manteve estável

Desde o início da pesquisa em julho de 2021, já foram quatro altas e apenas uma queda no IMPC de Varginha refletindo assim o forte impacto da inflação no cotidiano das pessoas. No mês de dezembro somente o grupo transporte apresentou diminuição no indicador, já os grupos comunicação, habitação e alimentação apresentaram comportamento de alta. O destaque maior foi para o comportamento dos produtos hortifrutigranjeiros que se encontram no período da entressafra com menor oferta e forte alta nos preços médios. A diminuição nos preços dos combustíveis, mesmo que muito tênue em relação à forte alta ocorrida no ano de 2021, contribuiu para que o índice de inflação de Varginha não fosse ainda maior.

