Inflação geral atingiu 1,78% em Varginha no mês de janeiro

O IMPC (Índice Municipal de Preços ao Consumidor) da cidade de Varginha, calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, teve alta de 1,78% no mês de janeiro comparado com dezembro de 2021. Desde que a pesquisa foi iniciada em julho de 2021 o indicador já apresenta uma alta acumulada de 7,68%.

Cabe destacar que o IMPC-Unis é composto por 5 grupos de gastos, sendo eles: Alimentação; Habitação; Transporte; Educação e Comunicação. Esses grupos são divididos em 11 subgrupos, compostos por 44 itens e totalizando 503 preços coletados entre diferentes tipos, marcas e locais na cidade.

O grupo que apresentou maior alta neste mês foi educação com elevação média de 7,76% devido aos reajustes de mensalidades escolares que geralmente ocorrem nos primeiros meses do ano.

O grupo alimentação teve alta de 2,54%. Os destaques de alta foram batata, alface, alho e feijão carioquinha. As maiores quedas nos preços médios ocorreram com o tomate, açúcar refinado, carne suína e arroz.

O grupo transporte voltou a ter alta em seus valores médios (1,41%) ocasionado pela alta do diesel e da gasolina advinda da valorização internacional do petróleo. Não houve nenhum produto com queda nos preços médios neste grupo.

O grupo habitação teve queda de -0,85%. Os itens de limpeza em geral da residência demonstraram alta média de 1,49%. Já os produtos de higiene pessoal e gás de cozinha tiveram quedas de -2,07% e -1,39%, respectivamente.

O grupo comunicação apresentou queda de -1,44% ocasionada pela diminuição na média dos preços dos planos básicos de internet, outros componentes deste grupo não apresentaram variação.

Os resultados da pesquisa de janeiro demonstram que três grupos apresentaram alta e dois tiveram queda nas médias dos preços de seus componentes. Como já é comum nos primeiros meses do ano, os reajustes das mensalidades escolares fizeram o grupo educação apresentar a maior alta. Deve-se destacar também o aumento no grupo alimentação provocado por questões como entressafra, fatores climáticos e comportamento da produção.

A realidade da inflação geral em Varginha segue muito de perto o que ocorre no Brasil. A última ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central destacou que “a inflação ao consumidor segue elevada, com alta ocorrendo em vários componentes, e sendo mais persistente do que o esperado”. Isso pode indicar a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros básica. Porém, somente as ações da política monetária não estão sendo suficientes para o combate à inflação. Outras políticas precisam ser pensadas a fim de incentivar o aumento e recuperação da produção e da disponibilidade interna dos gêneros alimentícios e também na condução dos preços dos combustíveis a fim de minimizar os efeitos no orçamento das famílias assalariadas.

Fonte: Grupo Unis