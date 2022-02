Crianças de 4 e 5 anos morrem asfixiadas em Monte Santo de Minas

Segundo a Polícia Civil, o pai das crianças teria saído para levar a namorada ao trabalho e a residência estava em chamas quando ele retornou.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Duas crianças morreram asfixiadas após um incêndio na zona rual de Monte Santo de Minas. As vítimas, de 4 e 5 anos, estavam na residência, que foi atingida pelo fogo. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (8).

Ainda conforme a PC, os dois meninos estavam no quarto no início do incêndio. Segundo a perícia, o fogo teria começado na sala e se alastrado pela residência.

*Com informações: G1 Sul de Minas