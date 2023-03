Câmara entrega comenda do Mérito Social à Dona Nilza do Projeto “Amor Solidário”

Projeto conta com donativos de diversas naturezas.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

O vereador professor Rodrigo Naves entregou a Comenda do Mérito Social Mãe Rosa à senhora Nilza Maria Ferreira. Ela atua voluntariamente como Presidente da Associação de Moradores dos bairros Novo Tempo, Carvalhos e Cruzeiro do Sul e desenvolve desde 2018 o Projeto denominado “AMOR SOLIDÁRIO”, uma ação de solidariedade que beneficia cerca de 75 famílias cadastradas.

“A Dona Nilza é uma pessoa de grande generosidade para com os amigos, vizinhos e principalmente com os necessitados que ela acolhe, nunca se vangloriando por aquilo que ela realmente faz, pois a sua simplicidade e dedicação sempre foi feita da forma mais simples possível dentro do que a sua fé conduz”, disse o vereador propositor, professor Rodrigo Naves.

Projeto Amor Solidário

O projeto conta com donativos de diversas naturezas, como mantimentos, hortifrutigranjeiros, leite e carnes, recebidos de cidadãos mais favorecidos e empresas, que tanto são utilizados para confecção destes marmitex, como para doação às famílias necessitadas, que em determinadas ocasiões recebem inclusive, vestuários, calçados, fraldas, itens que também são doados pela comunidade.

Atualmente, o jantar é servido às segundas e sextas-feiras e é feito na sede do Conselho Comunitário do bairro Carvalhos.

“Nem sei se eu mereço essa homenagem, mas sei que sempre colhemos frutos do que fazemos ao próximo. Deus é meu guia e meu amparo e agradeço a ele, primeiramente, por me dar forças para ajudar as pessoas. Agradeço muito à Câmara por esse reconhecimento”, disse a homenageada.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha