Ginásio de artes marciais e ginástica é inaugurado em Varginha

A construção foi realizada no local onde funcionava a antiga estrutura desta prática esportiva, sendo ao lado do campo de futebol na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

Foi inaugurado nesta quarta-feira (1º), na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL – o ginásio de artes marciais e ginástica. O espaço recebeu o nome do professor Shuhei Okano. A construção foi realizada no local onde funcionava a antiga estrutura desta prática esportiva, sendo ao lado do campo de futebol.

Na cerimônia, estiveram presentes representantes dos poderes Executivo e Legislativo de Varginha, dentre eles o prefeito Vérdi Melo; o vice-prefeito Leonardo Ciacci e a presidente da Câmara Municipal, Zilda Silva. Também estiveram presentes o deputado estadual Professor Cleiton; o secretário de Governo, Honorinho Ottoni; o secretário de Esporte, André Luiz Correa Pereira; o diretor-superintendente da Fundação Cultural; Marquinhos Benfica, o reitor do Unis, Professor Stefano Gazzola; o sensei Nori Shukuri e o presidente do Conselho Municipal de Esporte de Varginha, Rodrigo Marcondes.







Convidados, autoridades, técnicos e funcionários da SEMEL prestigiaram a cerimônia, tais como, a lutadora de MMA, Amanda Ribas, acompanhada de seu irmão e técnico Arthur e também do pai Marcelo Ribas, que foram exaltados pela prática esportiva e simpatia.

Convidado especial, sensei Nori Shikuri disse que o Judô não é apenas uma luta, mas torna o ser humano melhor, importante, respeitado e responsável.

Em sua fala, o deputado estadual Professor Cleiton ressaltou a importância da construção deste espaço. Para ele, o ginásio servirá para dar mais vida às artes marciais em Varginha. “Acredito que a inauguração de um espaço como esse dará, às nossas crianças e jovens, um espaço de inclusão, de transformação de vida e sonhos. Se algumas destas crianças não tinham condições de pagar um clube, hoje terão oportunidade de usufruir de um espaço gratuito para prática deste esporte. Tenho certeza que deste espaço veremos sair grandes campeões” – disse o deputado.





Já o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, agradeceu aos secretários municipais e, também, parabenizou a lutadora Amanda Ribas pelos bons resultados o que, segundo ele, eleva o nome de Varginha ao mundo.

Ainda segundo o chefe do Executivo, em outubro será inaugurado outro importante espaço, o Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, que vai investir em melhorias no Estádio Sete de Setembro e outros investimentos em atletas. “Esporte é vida, é amizade e quando investimos em esporte economizamos no hospital” – enfatizou Melo.







A solenidade contou com apresentações da ginasta Manuela Carvalho Caiafa Araújo, de 10 anos, que tem como professora Daniela Tavares. Além de atletas de várias modalidades voltada às artes marciais.