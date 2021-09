São Lourenço: rede municipal e privada podem retomar atividades no sistema híbrido de ensino a partir do dia 13

Decreto da prefeitura que viabiliza medida foi divulgado na última terça-feira (31).

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de São Lourenço

Escolas públicas e privadas de São Lourenço poderão retomar as atividades no sistema híbrido a partir do dia 13. A liberação da administração municipal, é válida para as aulas presenciais da educação básica e ensino superior, todavia deverão ser respeitadas as normas do Protocolo Municipal Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais.

O documento que autoriza as atividade foi divulgado na última terça-feira (31). Segundo a administração municipal, o decreto não torna obrigatória as atividades presenciais, desta forma, as instituições deverão consultar os pais e responsáveis pelos alunos, onde os mesmos poderão escolher permanecer no sistema remoto ou optar pelo sistema híbrido, que possibilita acompanhamento das aulas de maneira presencial e também online.

Para tornar a medida possível, a prefeitura do município, por meio da Secretaria de Educação, organizou reuniões para a construção do Protocolo Municipal Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais.

*Com informações G1 Sul de Minas