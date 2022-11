Durante todos os jogos da Copa do Mundo, Via Café Garden Shopping permanece aberto normalmente 

Em dias de partida da Seleção Brasileira, no horário dos jogos, o funcionamento das lojas é facultativo.

A Copa do Mundo, maior campeonato de futebol do mundo, teve início no último domingo, 20 de novembro. Realizada no Qatar, a disputa ocorrerá até o dia 18 de dezembro e, para garantir que o seu público possa fazer as compras e se divertir no empreendimento, mesmo durante o período de jogos, o Via Café Garden Shopping permanecerá aberto normalmente. Haverá, inclusive, transmissão das partidas na Praça de Alimentação.

Porém, em dias de partida da Seleção Brasileira, no horário dos jogos, o funcionamento das lojas é facultativo. Isso significa que elas podem fechar meia hora antes do início da partida, mas devem obrigatoriamente retornar o funcionamento 30 minutos após o fim do jogo. Nestes dias, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) encerra suas atividades uma hora antes do início das partidas, enquanto que a Praça de Alimentação opera normalmente: das 11h às 22h.

“Sabemos da paixão das pessoas pelo futebol e, especialmente, pelos jogos do Brasil. Mas, nesse ano, a Copa do Mundo está sendo realizada em novembro e dezembro, que coincide com a época em que as pessoas buscam muitos o shopping, para fazer suas compras de Black Friday e de natal. Por isso, o Via Café ficará aberto normalmente para garantir que o público possa vir se divertir e comprar seus produtos preferidos, sem deixar de assistir os jogos, já que as partidas serão transmitidas”, avalia a gestora de marketing, Etienne Bandeira.

Além disso, ela acrescenta que ao vir para o shopping, as pessoas têm a oportunidade de usufruir de um local tranquilo, confortável e climatizado, o que torna o momento mais agradável para a reunião dos amigos e família.

