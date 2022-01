Duas pessoas são presas após furto em loja no Centro de Varginha

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, um homem e uma mulher, de 35 e 39 anos, relataram que estavam no estabelecimento quando os autores chegaram, sendo um deles com uma arma e anunciaram o assalto.

Redação CSul/Foto destaque: Polícia Militar

Duas pessoas, de 33 e 32 anos, foram presas na tarde desta quinta-feira (6), após furtarem uma loja de celulares e acessórios na Avenida Major Venâncio, no Centro de Varginha. Segundo a Polícia Militar, as vítimas, um homem e uma mulher, de 35 e 39 anos, relataram que estavam no estabelecimento quando os autores chegaram, sendo um deles com uma arma e anunciaram o assalto.

Ainda conforme a PM, oito aparelhos celulares e um tablet foram roubados do local. O veículo que os autores estavam foi localizado na Avenida Benjamin Constant e, conforme a PM, não obedeceu às ordens de parada dos militares. O automóvel foi abordado pouco tempo depois pelos policiais.

Dentro do veículo foram encontrados, além dos produtos furtados da loja, as roupas utilizadas na ação e duas braçadeiras, que segundo os autores, seriam utilizadas para amarrar as vítimas. Uma terceira pessoa, que também participou do assalto e tem mandado em aberto no sistema prisional, fugiu para um matagal no bairro Vila Bueno.

Material furtado foi recuperado pela Polícia Militar/Foto: Polícia Militar

No local, os militares também encontraram a arma utilizada e um par de tênis. O outro suspeito, entretanto, não foi localizado.

As duas pessoas foram presas e os materiais, juntamente com o veículo usado, apreendidos. A Polícia Militar segue o rastreamento em busca do outro suspeito.