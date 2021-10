Deputado estadual Professor Cleiton recebe título de “Cidadão Honorário de Varginha”

“Nós não escolhemos a cidade que nascemos, mas podemos escolher a cidade para amar, e Varginha é a cidade que escolhi” – disse o deputado

O deputado estadual Professor Cleiton (PSB) recebeu, nesta segunda-feira (4), na Câmara Municipal de Vereadores de Varginha, o título de “Cidadão Honorário” da cidade. A proposição da vereadora e presidente da Casa, Zilda Silva, foi aprovada, de forma unânime, por todos os vereadores. A cerimônia contou com as presenças de familiares do parlamentar, amigos, membros dos poderes Executivo e Legislativo de Varginha, além de figuras públicas e munícipes de Varginha.

Título foi entregue ao deputado pelas mãos da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Varginha, Zilda Silva/Foto: Ascom Professor Cleiton

Em sua fala, Professor Cleiton agradeceu a todos pela presença e, além disso, se mostrou emocionado e honrado com o título. Segundo o deputado, Varginha é a cidade onde ele cresceu, conheceu Elaine, aquela que seria sua namorada, esposa e, pouco tempo depois, mãe de seu filho, Davi. A cidade em que se formou como cidadão e educador e, por isso, o grande carinho pelo município.

Emocionado, Professor Cleiton disse sentir-se honrado pelo recebimento do título/Foto: Ascom Professor Cleiton

O amor por Varginha também pode ser estampado através das emendas parlamentares destinadas pelo deputado à cidade. Ao todo, para instituições de saúde; escolas; forças de segurança e entidades, Professor Cleiton já enviou ao município mais de R$ 8 milhões, entre recursos e ações.

Os vereadores destacaram o papel ativo do deputado na cidade. Em várias oportunidades, o empenho de Professor Cleiton em buscar melhorias para Varginha foi enfatizado.

Quem é Professor Cleiton?

Nascido em Boa Esperança, Professor Cleiton se mudou para Varginha em 1980. Desde criança, aprendeu com a família sobre a importância de doar sua própria vida em ajuda aos mais pobres. A caridade e a ligação com Varginha é exposta há mais de 25 anos. O pai de Cleiton, sr. Rui, é comprometido na cidade com uma entidade chamada Associação Refazer Santa Rita de Cássia, responsável por alimentar e colaborar na construção de casas para moradores de rua e famílias carentes da cidade. Cleiton sempre esteve junto com o pai, contribuindo nos mais diversos trabalhos sociais da associação.

No ano de 1999, graduou-se em História pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Tornou-se também Mestre em História do Brasil. No dia 01 de maio, do mesmo ano, casou-se com Elaine, sua namorada desde os 14 anos. Em 2000, por motivos de trabalho, o casal se mudou para Palmas, no Tocantins. No ano seguinte, nasceu o filho Davi.

Em 2008, a família retornou a Varginha e Cleiton Oliveira continuou lecionando em várias escolas do Sul de Minas Gerais. Em 2016, Cleiton recebeu seu 2º título de mestre, dessa vez em História Ibérica.

Já em 2018, após um discernimento interno, foi convidado pelo Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais para se candidatar a uma vaga de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa. Após assumir mais esse chamado, fez uma campanha honrosa, cercada da ajuda dos amigos e, em outubro de 2018, foi eleito Deputado Estadual.

Para Professor Cleiton, esse título, de certa forma, referenda seu amor pela cidade e o faz, oficialmente, um verdadeiro varginhense. “Nós não escolhemos a cidade que nascemos, mas podemos escolher a cidade para amar, e Varginha é a cidade que escolhi” – enfatizou o parlamentar.

Fonte e foto: Ascom Professor Cleiton