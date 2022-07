Curso de Costura Industrial promovido pela Prefeitura e Senai forma novas turmas

Objetivo do curso foi capacitar mão de obra para o segmento de costura industrial, em atenção a empresa Tecnotextil/ Sewtech.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na manhã de segunda-feira (18), aconteceu a formatura de mais duas turmas do Curso de Costura Industrial promovido pela Prefeitura de Varginha em parceria com o Senai.

A cerimônia contou com a presença do Prefeito Vérdi Melo, acompanhado do Vice-prefeito Leonardo Ciacci, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, além da gerente de RH da Sewtech, Ana Paula Ribeiro e do representante do Senai, Erick Vitor da Silva.

O objetivo do curso foi capacitar mão de obra para o segmento de costura industrial, em atenção a empresa Tecnotextil/ Sewtech, que instalou uma unidade em Varginha.

Ao falar com as formandas o prefeito Vérdi Melo parabenizou cada uma por se proporem a capacitar suas habilidades atendendo as exigências do mercado. “Temos algumas dificuldades na mão de obra especializada e por isso a prefeitura vem trabalhando em

parcerias como esta com o Senai no sentido de qualificar os profissionais. Temos recebido grandes empresas na nossa cidade, de variados ramos e queremos aumentar a empregabilidade de quem reside na cidade, possibilitando ter um emprego com dignidade”, disse Vérdi.

O curso foi ministrado pelo SENAI/FIEMG e teve duração de 160 h.

De acordo com o Secretário, Juliano Cornélio, investir na qualificação de mão de obra também é um dos pilares para o processo de desenvolvimento econômico sustentável, além de ser um diferencial de Varginha na atração de novas empresas.

Fonte: Prefeitura de Varginha