Corpo de Bombeiros já registrou mais de 400 incêndios no Sul de Minas

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

Desde as últimas semanas de julho Varginha e região seguem registrando uma intensa onda de incêndios e queimadas. O mês de agosto já é conhecido por registrar um alto número dessas ocorrências, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, desde o início do ano até o último mês, foram registradas mais de 400 ocorrências em pastos, lotes e reservas no Sul de Minas.

Ainda de acordo com levantamento dos Bombeiros, foram ao todo 72 incêndios florestais e 368 ocorrências em pastos, reservas e lotes na região. Um total de 440 registros.

Divulgação/CBMMG

Os casos tem se tornado cada vez mais frequentes em Varginha, moradores de vários bairros da cidade tem se queixado das muitas queimadas e principalmente da fuligem que invade as residências. Outro agravante neste mês, é o clima tipicamente seco que se torna propício ao aumento de casos de incêndios ambientais em todo o estado.

Clima seco

Conhecido pelo clima seco a chegada do oitavo mês do ano liga um alerta para doenças respiratórias. Com baixa probabilidade de chuva, a umidade do ar costuma ficar baixa em torno dos 23%, o que conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) é considerado crítico para a saúde.