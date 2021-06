Coronavírus: Prefeitura de Varginha divulga cronograma de vacinação para grupos prioritários

Nesta semana serão vacinadas pessoas com comorbidades e trabalhadores da educação. Processo acontece nas Unidades Básicas de Saúde que estão voltadas à pandemia.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

Segue a vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários em Varginha. Nesta semana serão vacinadas pessoas com comorbidades e trabalhadores da educação. O processo acontece nas Unidades Básicas de Saúde que estão voltadas à pandemia. O horário para imunização tem início às 15h e segue até às 21h.

Confira os grupos que poderão receber a vacina e os dias:

Segunda-feira (14): Pessoas com comorbidades e profissionais da educação e Professores (18 a 59 anos) que atuam na pré escola;

Pessoas com comorbidades e profissionais da educação e Professores (18 a 59 anos) que atuam na pré escola; Terça-feira (15): Profissionais da educação e Professores (45 a 59 anos) que atuam no ensino fundamental;

Profissionais da educação e Professores (45 a 59 anos) que atuam no ensino fundamental; Quarta-feira (16): Profissionais da educação e Professores (18 a 44 anos) que atuam no ensino fundamental.

Documentos necessários

Para trabalhadores da educação não haverá cadastramento por link, sendo necessário apresentar o cartão de vacinas; cartão do SUS; identidade e comprovante de endereço. Segundo a administração municipal, será usado censo escolar atualizado, bem como, as listagens feitas pelas diretorias de escolas públicas ou privadas.

Já para pessoas com comorbidades, além do documento que comprove a comorbidade e a realização do pré-cadastro, também é necessário apresentar o cartão de vacinas; cartão do SUS; identidade e comprovante de endereço.