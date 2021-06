Fiscalização interdita festa rave, estabelecimentos e dispersa aglomerações em Varginha

Entre multas e interdições estão: lanchonetes; bares; campo de futebol e igreja. Além disso, uma festa rave, que acontecia na zona rural, foi interditada. Operação também foi deflagrada no bairro Imperial.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha segue com fiscalizações por toda cidade reforçando medidas de prevenção à covid-19. A força-tarefa montada pela própria administração municipal e composta por agentes da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Posturas e Polícia Militar, aplicou sanções em estabelecimentos, igreja, campo de futebol e, além disso, interditou uma festa rave e realizou operação no Imperial.

Segundo a prefeitura, no final de semana, uma festa rave, que acontecia na zona rural foi interditada; uma igreja foi autuada devido ao não distanciamento correto entre frequentadores; uma lanchonete foi interditada devido ao proprietário, que testou positivo, estar no estabelecimento – sem cumprir o isolamento; um campo de futebol foi interditado em decorrência dos frequentadores estarem sem máscara; uma lanchonete foi multada por falta de distanciamento entre os clientes; dois bares e uma lanchonete – está no Shopping – foram autuados e 21 pessoas foram multadas pelo não uso de máscara.

Além disso, a Polícia Militar, em parceria com a Guada Civil Municipal e Vigilância Sanitária, deflagrou na tarde deste domingo (13), a Operação “Domingo em Paz”, cujo objetivo foi coibir e inibir aglomeração no bairro Parque Imperial. Na ação, segundo a PM, foram apreendidas 18 carretéis de linhas chilenas (cerol) e duas motocicletas. Além disso, todos os focos de aglomeração foram dispersos.