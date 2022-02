Casal ateia fogo em homem após vítima negar dar esmolas em Varginha

À Polícia Militar, uma testemunha contou que o homem negou dar esmolas para o casal que, segundo ela, são usuários de drogas, quando foi atacado. Estado de saúde da vítima é grave.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Câmara Municipal de Varginha

Um homem sofreu queimaduras após ser atacado por um casal na tarde desta quinta-feira (17), na Praça São Charbel, em Varginha. A vítima, de 28 anos, passava pela praça, quando conversou com o casal e foi atacado posteriormente. À Polícia Militar, uma testemunha contou que o homem negou dar esmolas para o casal que, segundo ela, são usuários de drogas, quando foi atacado.

Ainda segundo a testemunha, depois de alguns segundos de conversa, o homem atirou um líquido na vítima e a mulher ateou fogo com um isqueiro. O casal fugiu em seguida.

O Samu foi acionado e fez o atendimento preliminar, levando a vítima ao pronto-socorro posteriormente. A vítima teve queimaduras no tronco, nos braços e em parte das costas. Segundo a polícia, o homem ainda faria outros exames.

A vítima informou aos policiais que o casal queria dinheiro para comprar crack e que, diante da recusa, o homem e a mulher atearam fogo nele. Conforme a PM, a vítima também disse que conseguiu apagar as chamas com a ajuda de populares, antes da chegada do Samu.

O casal, que foi fugiu rumo ao bairro Novo Horizonte, ainda não havia sido localizado. O estado da vítima, segundo a prefeitura de Varginha, é grave e, até o momento, o homem, que vive em situação de vulnerabilidade social, aguarda vaga no CTI.

*Com informações: G1 Sul de Minas