Avenida do Contorno, em Varginha, ganhará iluminação

Segundo a prefeitura, os levantamentos técnicos já começaram em diversos locais da cidade visando atender dezenas de solicitações de moradores em diversos bairros e extensões de iluminação necessárias à segurança da população e embelezamento da cidade.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Prefeitura de Varginha

A Avenida do Contorno, em Varginha, será iluminada nos próximos dias. Segundo a prefeitura, na última terça-feira (16), o prefeito Vérdi Lúcio Melo assinou um novo contrato para serviços de engenharia elétrica com a empresa Ecológica Serviços e Empreendimentos LTDA, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública em toda área do município.

De acordo com o coordenador de energia elétrica e iluminação, Pedro Gazzola, todas as etapas do processo seguem as normas da ABNT, com os levantamentos de campo, projetos luminotécnicos e seus índices de luminância e iluminância, projetos executivos, aprovação conforme normas técnicas da concessionária local e a execução das obras durante o ano de 2022.

Já conforme Vérdi Melo, estão sendo priorizadas diversas obras de iluminação importantes para o município, tais como, na Avenida do Contorno em toda sua extensão, na Avenida Miguel Alves, no bairro Santa Maria, além de diversas praças e locais de caminhadas à população.

“Com a nova iluminação de alta eficiência, estamos aumentando cada vez mais a segurança de toda a população, transeuntes e motoristas, com redução no consumo de energia elétrica e contribuindo consideravelmente com o meio ambiente” , concluiu o prefeito.