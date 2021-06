Câmara Municipal de Varginha aprova Projeto de Lei que concede isenção de imposto à Autotrans

Projeto de Lei, que concede isenção do imposto ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) à empresa de transporte público, foi aprovado por 10 vereadores – cinco foram contra. Segundo a prefeitura, com a medida, valor da passagem não sofrerá aumento.

Redação CSul/Foto: Eduardo Ribeiro/Ônibus Brasil

A Câmara Municipal de Vereadores de Varginha aprovou, nesta quarta-feira (16), o Projeto de Lei que concede a isenção do imposto ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) à empresa Autotrans, atual responsável pelo transporte coletivo na cidade.

Segundo a prefeitura, com a medida, o valor da passagem não será reajustado. “Neste momento de pandemia que o país atravessa, e Varginha não está às margens dessa realidade, onde o desemprego e a redução da renda dos trabalhadores é uma dura realidade, nossa administração, preocupada com essa situação, decidiu não autorizar o aumento das passagens nesse momento crucial, muito embora seja de direito da empresa e obrigação da prefeitura. Porém, para não ocorrer o aumento das passagens, a administração viu como alternativa a desoneração da empresa do recolhimento do ISSQN” – explicou o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo.

O chefe do Executivo agradeceu aos 10 vereadores que foram a favor da medida – cinco votaram contra o PL. Conforme Vérdi, o projeto irá beneficiar a população.

Por fim, conforme a administração municipal, o valor da passagem não terá aumento por, pelo menos, até o próximo processo licitatório.

Foram favoráveis ao projeto de isenção:

Zilda Silva;

Rodrigo Naves;

Dudu Ottoni;

Apoliano Rios;

Doutor Lucas;

Doutor Fernando Guedes;

Doutor Thulio Paiva;

Joãozinho Enfermeiro;

Marquinho da Cooperativa;

Cristovão Vilas Boas.



Foram contra o projeto de isenção:

Reginaldo Tristão;

Carlinhos da Padaria;

Bebeto do Posto;

Cablo Valério;

Dandan do Mercadinho.