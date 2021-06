Aprovado PL que irá adquirir novo acelerador linear para o Hospital Bom Pastor

Novo equipamento é desenvolvido para emitir radiação em tratamentos de radioterapia.

Redação CSul / Foto destaque: CSul

Após a aprovação do Projeto de Lei (PL), a prefeitura de Varginha fica autorizada a contratar o financiamento para aquisição de um novo e moderno acelerador linear que será utilizado pelo Hospital Bom Pastor, no Centro de Oncologia.

Segundo a prefeitura, o aparelho é dotado da mais alta tecnologia, desenvolvido para emitir radiação em tratamentos de radioterapia, para combater ou diminuir o desenvolvimento do câncer.

“A aquisição desse equipamento de alta tecnologia, cujo valor aproximado é de R$ 8 milhões, possibilitará não só a manutenção dos serviços de Oncologia prestados pelo hospital, mas também, o aprimoramento e qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes de Varginha e região”, explicou o prefeito Vérdi Melo.

Ainda de acordo com o prefeito, a aquisição do novo equipamento se fez necessária. Considerando que, o fabricante do atual acelerador linear, que se encontra na Oncologia, já notificou o Hospital Bom Pastor no sentido de que no ano de 2022, haverá a paralisação da produção do aparelho, motivo pelo qual o fabricante deixará de prestar assistência técnica ao já existente no hospital, que, inclusive, está com a vida útil severamente comprometida.