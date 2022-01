Mulher fica gravemente ferida após acidente entre duas motos no Centro de Varginha

Duas motos se chocaram no cruzamento da rua Santa Cruz com a avenida Rio Branco. Uma mulher teve traumatismo craniano e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Redação CSul/Foto: Varginha 24h

Uma motociclista ficou gravemente ferida após um acidente na manhã desta quarta-feira (5), no Centro de Varginha. Duas motos se chocaram no cruzamento da rua Santa Cruz com a avenida Rio Branco. A mulher teve traumatismo craniano e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O piloto da outra moto teve ferimentos leves e foi atendido pelo SAMU.

A perícia foi acionada para apurar as causas da batida.

*Com informações: Varginha 24h