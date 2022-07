Alunos de Arquitetura desenvolvem Projeto de Mobiliário na Cidade Universitária

Desenvolvimento do projeto iniciou em maio, sob orientação dos professores da disciplina Daniella Coli e José Edwalto de Lima Júnior.

Alunos do 9º período do curso de Arquitetura e Urbanismo projetaram e executaram um mobiliário funcional e inovador tomando como base os mais diversos estudos feitos ao longo da disciplina Estúdio de Arquitetura: interiores e iluminação.

O desenvolvimento do projeto iniciou em maio, sob orientação dos professores da disciplina Daniella Coli e José Edwalto de Lima Júnior e foi instalado no dia 28 de junho, ficando exposto até o dia 01 de julho no bloco A da Cidade Universitária.

“Através do desenvolvimento do protótipo, os alunos entenderam a importância da produção do mobiliário, item fundamental para arquitetura de interiores, além de terem a oportunidade de desenvolver o trabalho em grupo e colocar a mão na massa”, concluiu a Profa. Daniella.

Ao longo da semana de exposição e visita aberta, os mobiliários dos alunos foram votados para escolher um projeto para ser exposto no evento Poços Decor 2022, a partir de agosto de 2022. O projeto escolhido foi a Cadeira M.

