ACIV realiza seminário para avaliar cenário socioeconômico em Varginha

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV) realizou, nesta quinta-feira (27), a abertura do 1º Seminário Análise de Cenário 2022. O evento teve como principal objetivo levar informações sobre o atual cenário social e econômico que Varginha e todo país atravessam.

Em sua fala, o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, destacou as ações que a prefeitura vêm realizando em prol do desenvolvimento da cidade e do crescimento dos setores comerciais e industriais do município, buscando geração de emprego e renda à cidade.

“Temos investido em todos os setores, infraestrutura, educação, saúde, indústria e implementando importantes obras. Temos

um olhar carinhoso para com o comércio de Varginha. Investimos na iluminação e, em breve, vamos instalar novas luminárias nas ruas do Centro, onde também daremos continuidade à revitalização do local” – disse o prefeito.

O seminário também contou com a participação de pessoas ligadas ao poder público de Varginha, educacional e comercial. O reitor do Grupo Unis, Stefano Gazzola, falou sobre as expectativas à educação varginhense. Já o diretor da Cooperativa Minasul, José Marcos Rafael, apresentou as perspectivas para o setor da agricultura varginhense. Por fim, o diretor da empresa Coletek, Rafael Arja, enfatizou o setor industrial municipal.

Representando a prefeitura de Varginha, além do prefeito Vérdi, também estiveram presentes secretários de governo, Honorinho Ottoni, de educação, Gleicione Souza, de turismo, Barry Charles e de administração, Sérgio Takeishi.